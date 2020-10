Titans y Bills jugarán esta noche tras no reportarse nuevos casos de COVID-19. Los Titanes de Tennessee no detectaron nuevos casos de COVID-19 por lo que recibirán esta noche, en el estadio Nissan, a los Bills de Buffalo. El partido fue reprogramado para este martes por la NFL, después de que los Titantes detectaran contagios en su equipo la semana pasada.

El kickoff será a las 18:00 horas (centro de México) y cerrará la actividad de la semana 5 de la temporada 2020. Buffalo viajó el lunes por la noche a Nashville para encarar este cotejo, una vez que conoció que los Titanes habían pasado la última ronda de test y que la Liga dio el visto bueno para que se celebre el partido.

Titans had no positive tests on Monday and will play the Bills tonight, per @TomPelissero pic.twitter.com/IgsphvgPgh

Tuesday Night Football is on.

Este será el primer encuentro de los Titanes desde el pasado 27 de septiembre, cuando derrotaron 31-30 a los Vikinos de Minnesota en la semana 3. Tras el juego, el equipo sufrió un brote de coronavirus, por lo que la NFL determinó postergar para finales de este mes su encuentro de la semana 4 contra los Acereros de Pittsburgh.

Tennessee tuvo que adelantar su semana de descanso ante esta situación y no pudo entrenar en sus instalaciones hasta el fin de semana pasado, pero apenas regresaron un día cuando tuvieron que cancelar nuevamente todas sus reuniones en persona por el hallazgo de nuevos casos de COVID-19 entre sus elementos.

The #Titans had no new positives from Monday’s round of COVID-19 testing, per source.

Game on tonight against the #Bills.

— Tom Pelissero (@TomPelissero) October 13, 2020