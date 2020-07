Titanes extienden a Derrick Henry. Previo a la hora límite para alcanzar un acuerdo multianual con los jugadores que recibieron la etiqueta de jugador franquicia, los Titanes de Tennessee recompensaron a Derrick Henry con una extensión de contrato. De acuerdo a Ian Rapoport, reportero de NFL Network, el trato es por cuatro temporadas y 50 millones dólares, 25.5 mdd son garantizados.

For the #Titans and RB Derrick Henry, it’s a 4-year deal worth $50M, source said. With basically two years guaranteed. https://t.co/T1v23fHj7k

— Ian Rapoport (@RapSheet) July 15, 2020