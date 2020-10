Titanes detecta tres casos más de COVID-19 en el equipo. La NFL vivió su primera crisis relacionada con la pandemia de COVID-19 esta semana, después de que se reportara un brote de esta enfermedad al interior de los Titanes de Tennessee, situación que empeoró el día de hoy. De acuerdo a Adam Schefter, reportero de ESPN, el equipo reportó tres nuevos contagios este sábado.

The positive test results keep coming for the Tennessee Titans in the NFL’s first outbreak of COVID-19.https://t.co/NEzhrZLrqT

— KSNV News 3 Las Vegas (@News3LV) October 3, 2020