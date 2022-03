Titanes de Xalapa por la historia en halterofilia nacional.

Apenas tienen unos meses de trabajar con su propio equipo y ya tienen frutos para cosechar, pero los Titanes Strength de Xalapa quieren más y tienen oportunidad de labrar una positiva historia en el plano nacional.

Tres pupilos de José Manuel Hernández Tapia buscarán su clasificación a los Juegos Nacionales Conade en el próximo Macro Regional que se realizará en fecha por confirmar en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Se trata de dos atletas Sub 15 como son Nadyme Naydelin Vásquez Rivera (49 kilos) y Julián Landa Cervantes (44 kilos), así como Daniela Jazmín Tapia Chacón en la división de los 45 kilogramos en la categoría Sub 17.

“Trabajamon muy bien, para ser la primera vez como entrenador, comenzamos con seis atletas en el Estatal, unos compitieron muy bien, otros no tanto porque no obtuvieron los resultados que esperábamos, pero dieron su máximo esfuerzo para mejorar sus marcas.

“Llevamos a estos tres atletas al Macro Regional, Nadyme tiene ocho meses entrenando, tiene 12 años y para el poco tiempo que lleva dio buenos resultados, esperemos pueda clasificar a Juegos Nacionales.

“Daniela ya lleva entrenando un año y tres meses, tiene marcas favorables para coronarse campeona Nacional; y Julián tiene 14 años, con ocho meses entrenando ya hay que destacar que logró el pase al Macro Regional con unas marcas considerables”, explicó.

De igual modo, el entrenador indicó que este 2022 hay un evento clasificatorio para el Mundial Juvenil en Grecia, con la confianza de que alguno de sus pupilos pueda cumplir los requisitos de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas y acudir.

José Manuel pertenece a una dinastía reconocida en el levantamiento de pesas en la entidad, y en sus primeros pasos como entrenador dejó en claro que quiere forjar su propia historia.

“Cada quien trabaja de una manera diferente, me he dedicado a estudiar Ciencias Aplicadas al Deporte y al nacer en un mundo donde mi familia se enfoca a la halterofilia, pues he ido observando cómo trabajan, pero yo le daré mi sello fomentando la disciplina con mi propia planificación, que ya dio resultados”, apuntó.

Hernández Tapia subrayó que en su proyecto laboral está el poder visorear y recibir a más niños y jóvenes que quieran practicar esta disciplina, la que en años recientes más logros ha dado a Veracruz, con la expectativa de poder acudir al Estatal con un grupo de entre 15 y 20 participantes con calidad.

“Hay que sacar talentos, porque estos atletas con los que iré al Macro Regional, son tres jóvenes que están muy bien y entonces los que se unan al equipo considero lo harán también, y los que no clasificaron mejorarán”, concluyó.

