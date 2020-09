Titanes de Tennessee tendrían ocho casos de COVID-19. Los Titanes de Tennessee confirmaron este martes que varios elementos arrojaron un resultado positivo en las pruebas de detección de COVID-19. De acuerdo a ESPN, al menos tres jugadores y cinco integrantes del staff contrajeron el virus SARS-CoV-2, situación por la que el equipo canceló todas las actividades presenciales en sus instalaciones el día de hoy.

The Titans said they have closed their practice facility Tuesday after three players and five staff members have tested positive for COVID-19, a source tells @diannaESPN. https://t.co/sFezMYUOst — SportsCenter (@SportsCenter) September 29, 2020

“Por precaución, la organización ha decidido trabajar de forma remota hoy mientras seguimos los protocolos de la NFL relacionados con el virus COVID-19. Varias pruebas han dado positivo y están trabajando en el proceso de confirmarlas”, informó Tennessee en un comunicado de prensa.

There were no positive tests with the @Vikings when notified this morning but the NFL is taking the safe approach via protocols with facility shutdown, source added. https://t.co/kVJIDBUfwQ — Chris Mortensen (@mortreport) September 29, 2020

Según Chris Mortensen, periodista de ESPN, los Vikingos de Minnesota, rival del pasado domingo de los Titantes, no presentan contagios en su club. Minnesota decidió cancelar su entrenamiento del martes, como una medida de precaución ante la exposición al coronavirus que tuvieron al medirse a Tennessee.

Por su parte, la NFL informó que trabaja de la mano con los Titanes, Vikingos y con la Asociación de Jugadores “para evaluar contactos cercanos, realizar pruebas adicionales y monitorear desarrollos, colocando la salud y la seguridad como nuestra principal consideración”. Hasta el momento, la Liga no ha informado si el partido entre Tennessee y los Acereros de Pittsburgh del domingo está en riesgo o si se llevará conforme a lo programado.

The #Titans had three new player positives and five new personnel positives for COVID-19, sources tell me and @MikeGarafolo. Both Titans and Vikings, who hosted them Sunday, will suspend in person club activities starting today. — Tom Pelissero (@TomPelissero) September 29, 2020

Los Titanes encararon su compromiso ante Minnesota sin la presencia de Shane Bowen, entrenador de apoyadores, debido a que ingresó en el protocolo de COVID-19 de la NFL. Bowen recibió el resultado de su prueba el sábado, un día antes de que el equipo viajara a Minneapolis y comenzó de inmediato una cuarentena.

After multiple positive COVID tests in their organization , the Titans are halting in-person work today and made this announcement: pic.twitter.com/2LDjIBgyor — Adam Schefter (@AdamSchefter) September 29, 2020

Tennessee venció 31-30 a los Vikingos, en compromiso correspondiente a la semana 3 de la temporada 2020, y mantuvo su paso perfecto en el comienzo del calendario.

