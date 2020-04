‘Tino’ Asprilla reparte condones con dron. La cuarentena ha sacado el lado más creativo de muchas personas. Una de ellas fue Faustino Asprilla quien decidió disfrazarse de ‘cupido’. El exfutbolista colombiano realizó un auténtico acto de caridad en medio de la cuarentena: regalar 100 mil condones. Sin embargo, para no propagar el COVID-19, el ex Parma y Newcastle presumió su ingenio, los repartió mediante un dron.

Pese a la contingencia mundial que se vive por el COVID-19, Tino Asprilla entre dejó ver que el negocio va por buen camino. Sin embargo, debido a la crisis que se vive su fábrica se encuentra parado y las bodegas están llenas.

For that problem we still have about 3.5 million condoms in stock, you could buy online here @CondonesTino https://t.co/RniDgjzGLj pic.twitter.com/qkTX7N2mnd

— Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) March 31, 2020