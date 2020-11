Timo Werner marca doblete en triunfo de Alemania.

Registra 15 goles en 34 partidos con la selección absoluta alemana.

Alemania consiguió la victoria 3-1 ante Ucrania en la Jornada 5 de seis con un gol de Leroy Sané y dos de Timo Werner; Roman Yaremchuk descontó por los ucranianos.

El conjunto de Joachim Löw es el nuevo líder del Grupo 4 de la Liga A de la UEFA Nations League. El goleador del Chelsea, brilló y marcó un doblete para registrar 15 goles en 34 partidos con la selección absoluta germana.

El próximo martes los alemanes se enfrentarán a España, que llega tras empatar 1-1 ante Suiza y depende de ella misma para meterse a la Final del Final Four, aunque necesita una victoria sí o sí.

Ein runder Abend in Leipzig 🙂💪 / Happy to return to Leipzig like this! ⚽️⚽️ @DFB_Team pic.twitter.com/sbKKk13npP

— Timo Werner (@TimoWerner) November 14, 2020