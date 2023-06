Tigres, un octavo campeonato raro, extraño.

DESDE EL GRADERÍO. Por Diego HERNÁNDEZ TEJEDA.

Tigres de la UANL se levantó de un 0-2 adverso, y en tiempos extra derrotó 3-2 al Guadalajara, conquistó su octavo título de Liga, y alcanzó al León en el quinto lugar entre los máximos ganadores del futbol mexicano.

Y con el título, los felinos cobraron revancha luego de perder, ante Chivas, la final del Clausura 2017 por un marcador global de 4-3.

También el universitario, se convirtió en el primer equipo en levantar la copa de liga, después de haber sido dirigido por tres técnicos en el mismo torneo como fue su caso con Diego Cocca, Marco Antonio Ruiz y Robert Dante Siboldi.

Fundado en 1968, el conjunto de la UANL consiguió su primer título en la temporada 1977-78 sobre la UNAM; en la 1981-82 en penales sobre Atlante, ambos bajo la dirección técnica de Carlos Miloc; en el Apertura 2011 ante Santos; en el Apertura 2015 frente a Pumas en penales; en el Apertura 2016 contra América en serie de penales; en el Apertura 2017 ante Monterrey; en el Clausura 2019 sobre León, estos cinco bajo la dirección técnica del “Tuca” Ferreti; y el logrado este domingo por Siboldi.

Esto es, ocho títulos, con solo tres directores técnicos.

Pero lo raro no son los datos, sino que, para no variar nuevamente perdió el favorito, y esta vez pese a una ventaja de 2-0, y los mal pensados no se la creen.

Y de paso Chivas se quedó con las ganas de alcanzar al América.

VERACRUZANOS CAMPEONES CON TIGRES DE LA UANL

Aunque solo participó tres minutos en el partido de “ida” de la gran final del Torneo de Clausura 2023, Raymundo Fulgencio se convirtió, apenas, en el tercer veracruzano que consigue coronarse con la playera de los Tigres de la UANL.

Heredero de Filiberto Fulgencio, y oriundo del puerto de Veracruz, participó en ocho partidos del torneo regular y consiguió alzar la Copa.

Precedieron a Ray Fulgencio, José “La Palmera” Rivas de Coatzacoalcos, quien festejó con los felinos en los títulos de los torneos de Apertura 2011, Apertura 2015 y Apertura 2016; mientras que el tuxpeño Jürgen Damm lo hizo en el Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017 y Clausura 2019.

Solo no hubo representación jarocha con los felinos en los primeros dos títulos conseguidos en las temporadas 1977-78 y 1981-82.

Mención aparte merece Francisco Javier Rivas, quien, aunque nació, por accidente, en Tampico, su niñez y juventud la pasó en el puerto, y se consideran jarocho. “Nino” lleva más de una década en los Tigres con el cargo de secretario técnico, y ha sido parte importante de los seis últimos títulos conseguidos.

Desde luego que también pasaron otros veracruzanos importantes por el equipo de la UANL y no consiguieron levantar la copa, como Luis “El Matador” Hernández, Eduardo Rergis, Sergio Lira y Hugo Chávez, entre otros.

Sígueme en Twitter: @DiegoHdezTejeda, @oncetitular y @bookballnet.

