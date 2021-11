Tigres tiene interés en Bruno Valdez y Matheus Doria. Los Tigres esperan pacientemente por su rival de los cuartos de final del Apertura 2021, sin embargo, la directiva ya planea los posibles refuerzos para el próximo torneo. En conferencia de prensa, Antonio Sancho, director deportivo, confirmó que analizan fichar a Bruno Valdez o Matheus Doria para reforzar la defensa central del equipo.

“El tema de la central no es nuevo, con el torneo pasado con lo que pasó con Pacho [Francisco Meza] siempre es un tema, decidimos al final no hacerlo porque no queremos apresurarnos… Son jugadores interesantes esos dos que mencionas [Doria y Valdez], pero siempre estamos viendo jugadores y los conocemos porque están aquí en la Liga”, respondió Sancho ante los rumores sobre los posibles refuerzos de los Felinos.

El directivo también reveló que desean reforzar la posición de lateral izquierdo y reiteró que buscan activamente futbolistas para incorporar a su plantilla. “Ahorita todos estamos enfocados en lo que viene, siempre estamos buscando jugadores, la central no es un tema de ahorita al igual que la lateral izquierda”, añadió.

Acerca de los jugadores que concluirán su contrato a finales de este año, como Jesús Dueñas y Francisco Meza, Sancho detalló que han iniciado conversaciones con algunos de ellos, pero descartó mencionar los avances en las negociaciones.

“Estamos hablando con ellos, son diferentes situaciones, hasta que no acabe cuando haya algo que comentarles se los comentaremos en su debido momento, enfocados en lo que vienen, el equipo está metido, buscaremos el campeonato y siempre hemos tenido pláticas con ellos día a día, en su momento cuando tengamos que anunciar algo lo haremos como ha sido”, concluyó.

