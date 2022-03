Tigres separa a Raymundo Fulgencio.

El veracruzano Raymundo Fulgencio Román fue separado del primer equipo de los Tigres, luego de haber sido acusado de su supuesta participación en una riña en Veracruz.

La medida se toma luego de que circulara un video en redes sociales donde se observa a una persona, presuntamente Fulgencio y un primo de él, agrediendo a una persona en las afueras de un antro en Veracruz.

El día pasado miércoles por la noche “circuló un video en donde se acusa a nuestro jugador Raymundo Fulgencio de haber participado en un incidente en Veracruz”.

Además, “en compromiso con los valores del Club y en trabajo constante por erradicar la violencia en el futbol, hemos tomado la decisión de separar temporalmente al jugador de toda actividad con el equipo mientras se realizan las investigaciones correspondientes”, escribió el club en sus redes sociales.

Mientras que la acusación la realiza Axel Antonio Cedillo Guerrero, quien reveló el acontecimiento sucedido en un antro de Veracruz, y señaló que reconoció al futbolista apenas lo vio.

“Me dijo ´Ahora sí valiste madre, te vamos a medio matar´. Y ahí me empezaron a golpear él y su primo, Bruno Román. Atrás de ellos había unas 12 personas, eran demasiados. Me caí al piso y me empezaron a patear”.

Finalmente, “Creo que esto se deriva porque mi novia se suicidó, y desde ahí empezaron las amenazas contra mí”, confesó Axel, quien se presentó en silla de ruedas y con un collarín, en una entrevista con el Seminario de la Cuenta y Sotavento.

