Tigres rechazan contar con permiso para abrir su estadio. Después de que José Maiz, propietario de los Sultanes de Monterrey, adelantó que las autoridades sanitarias de Nuevo León darán permiso a los clubes de futbol de abrir sus estadios, los Tigres se apresuraron a rechazar lo anterior. Sin embargo, un directivo del equipo indicó que en caso de que haya luz verde para el regreso de los aficionados esta autorización no debe llegar más allá del jueves garantizar la reapertura de su casa.

En un par de horas podría confirmarse la reapertura del Estadio Universitario este fin de semana contra América.



La directiva de Tigres tiene junta en un rato con Manuel de la O en la Secretaría de Salud. — Jorge Rosales (@rosaleesj) April 6, 2021

“Aún no hay nada, no es un hecho (la reapertura). Por tema operativo, tendría que ser (la autorización) no más allá del jueves, porque por cuestiones operativas ya no nos da, porque tenemos que comunicar a los abonados, ellos activar su abono, no hay tiempo suficiente para poder reaccionar”, declaró Pablo Lozano, gerente de prensa y medios de los Felinos.

#Tigres | ESTÁN LISTOS 🐯



🗣️ Benito Garza, director de operaciones: "Hemos visto diversos comportamientos en otros estadios, donde se da el tema de la reunión y lo vamos a respetar en el estadio. Ya estamos listos para ello. Ya se publicó el tema de los contactos y horarios". pic.twitter.com/LzMrOZworR — ONCE Diario (@oncediariomx) April 6, 2021

Lozano añadió que necesitan un tiempo adecuado para realizar todo el procedimiento de la venta de boletos, siempre beneficiando a los abonados. “Necesitamos un tiempo en específico para poder reaccionar con nuestros abonados, es el compromiso que tenemos con ellos, que tengan ellos ese beneficio, si no nos diera el tiempo, no se abriría para ese partido”.

Pizarro asegura que a Tigres le urgía ganar

Ronaldo Prieto pasó la noche en el hospital

Tigres rechazan contar con permiso para abrir su estadio, pero no descartan recibirlo en las próximas horas

En plática con la cadena Multimedios, Pepe Maiz mostró su optimismo sobre la posibilidad de contar con público en los juegos de los Sultanes, durante la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), dado que afirmó que Tigres y Monterrey están por recibir el permiso para abrir sus estadios.

El 15 de abril se estaría anunciando el regreso de aficionados a los estadios en Monterrey, Nuevo León. — Helio H (@heliodoroh) April 4, 2021

“Cien por ciento que sí vamos a tener público en las gradas, más ahora que están anticipando que en las próximas semanas los del futbol van a tener público en el estadio”, dijo Maiz.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen

Y también en Instagram: @ElDictamen