Tigres pasa por una crisis desfavorable. Tigres está viviendo duros momentos en este torneo, las estadísticas no son nada favorables para el equipo de Ricardo Ferretti, que está cayendo en todos los sentidos.

A pesar de esto, las declaraciones de Tuca Ferretti dicen lo contrario. El estratega comentó después de su derrota como local ante América que “Tigres no está en crisis”.

“Crisis no es, son jugadas, decisiones que se toman en la cancha y que cuando no son adecuadas afectan al equipo, como las expulsiones, pero crisis no veo dentro del equipo”, dijo el Tuca.

.@TigresOficial



Ricardo Ferretti no considera que Tigres está en crisis y él acepta cualquier responsabilidad.#LaVozDelFutbol ⚽️ pic.twitter.com/1pATE9BE0z — W Deportes (@deportesWRADIO) April 11, 2021

Sin embargo, los números dicen otras cosas, ya que los Felinos están muy lejos de los lugares importantes. En la tabla general están fuera de la zona de repchaje al sumar solo 15 puntos y ya ni siquiera en la de Fair Play destaca entre los primeros cuatro.

Tigres pasa por una crisis desfavorable en el torneo

Y esta crisis se ve reflejada en la cancha, donde en cada partido se suman más errores. En defensiva, los Auriazules ya no son ni la sombra de aquella línea que lograban récords de menos goles recibidos. actualmente llevan 17 goles encajados y ocupan el lugar noveno en defensiva de la liga.

Y la ofensiva se encuentra peor. André-Pierre Gignac solo suma dos goles en lo que va del torneo. El máximo goleador del torneo para Tigres es Nico López y Tuca lo tiene en la banca.

Hasta el momento las aspiraciones de conseguir un boleto directo a la Liguilla son casi nulas, aunque los aficionados esperan que pronto puedan acabar con esta crisis.

