Tigres libra contagios por COVID-19 aunque el técnico no presionará a su delantero en Mundial de Clubes.

Ricardo Ferretti, director técnico de Tigres, afirmó que “está muy viejo” para meterse en redes sociales por lo que descartó opinar sobre el posible falso positivo de Nicolás López que le impidió estar en el Mundial de Clubes.

“Estoy viejo no sigo Instagram. Twitter. No le entiendo. Aprendo de mis jugadores Soy antiguo y no puedo opinar”, dio previo al debut de los felinos en la justa en Catar.

Respecto al primer partido en el Mundial de Clubes ante el Ulsan Hyundai, Ferretti reiteró que no pondrá en riesgo la integridad de ninguno de sus jugadores, al referirse específicamente a Carlos González quien todavía es duda para encarar al conjunto coreano.

“André (Gignac) no debe de tener detalle. Carlos (González) todavía falta el visto bueno de los doctores, y después, la plática que voy a tener con él para ver si está al 100. No voy a arriesgar la integridad de ningún jugador”.

Además, descartó que Tigres vaya a acomodarse respecto a cómo juega su rival para tratar de vencer en el Mundial de Clubes.

“Después de 10 años sería ilógico cambiar. Nos llevó hasta acá para inventar alguna cosa. Mi equipo va a jugar de la forma que le gusta y tomando en cuenta a quien vamos a enfrentar”.

Los Tigres anunciaron que toda la plantilla dio negativo en las pruebas PCR realizadas en Catar por lo que, salvo el citado caso de González, los felinos tendrían plantilla completa para encarar al Ulsan Hyundai.

