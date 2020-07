Tiger Woods no jugará el World Golf Championships. Tiger Woods confirmó que no participará en el World Golf Championships que se disputará en la ciudad de Memphis, Tennessee. A través de sus redes sociales, el golfista informó a sus seguidores que no estará en este certamen que se celebrará sin la presencia de aficionados entre el 30 de julio y el 2 de agosto.

“Decepcionado de perderme el World Golf Championships, pero hago lo que creo es mejor para mi preparación para el PGA Championship y la siguiente FedExCup Playoffs”, declaró Woods en su cuenta de Twitter.

Disappointed to miss @WGCFedEx, but doing what I think is best to prepare me for the @PGAChampionship and upcoming FedExCup Playoffs.

— Tiger Woods (@TigerWoods) July 24, 2020