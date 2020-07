¡Tiembla Trump! La luchadora de la WWE que podría ser presidente de Estados Unidos. El puesto de presidente de los Estados Unidos se ha convertido en deseo de muchos personajes, desde políticos hasta deportistas. Tras los ‘lanzamientos’ de Kanye West y Paris Hilton, la luchadora de la WWE, Mickie James, se sumó a la contienda por la presidencia.

A través de sus redes sociales, Mickie James anunció que decidió cumplir su verdadero destino: “Darle a la gente lo que realmente necesita”.

Official Announcement!! I have decided to fufill my true destiny and give the people what they really need. I am running for President #MJ2020 You’re welcome America! I’ll see you at the polls pic.twitter.com/YmHbZjOIFR

— Mickie James~Aldis (@MickieJames) July 6, 2020