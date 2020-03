Tiburones Rojos revive. En medio de una crisis mundial, los Tiburones Rojos dan coletazos de vida. Fidel Kuri Grajales ha emprendido una feroz campaña para recuperar el equipo y devolver a Veracruz el futbol profesional.

Actualmente Kuri Grajales mantiene un proceso legal contra la FMF y la Liga MX. El empresario veracruzano busca que se reinstale el equipo porteño en el futbol profesional.

“Yo quiero que el equipo lo regresen y quiero que me devuelvan el dinero que se me cobró de otras administraciones”, lanzó Kuri en días pasados.

Mientras que Kuri Grajales tiene en el juzgado el tema, la cuenta oficial de los Tiburones Rojos volvió a dar señales de vida.

“Obvio la tercera de izquierda a derecha”, tuiteó la cuenta oficial a manera de respuesta a una publicación colgada por Charly, marca que vistió a los Tiburones en sus últimos años en Primera División.

Obvio la tercera de izquierda a derecha 😍😢 https://t.co/0hydNbaSwF — Club Deportivo Veracruz 🦈 (@ClubTiburones) March 20, 2020

Previo a esa respuesta, la cuenta oficial tiene únicamente dos interacciones en los últimos 4 meses. De esta forma, se prende una ligera esperanza de que Kuri doblegue a los ‘poderosos’ y recupere su plaza.

“Realmente lo que me interesa es que el equipo lo regresen a Veracruz. La plaza de Veracruz merece un equipo de Primera División. Estamos hablando de fútbol y lo que le hicieron a los veracruzanos. No solo me lo hicieron a mí, se lo quitaron los veracruzanos, por algo un juez y los magistrados le dieron entrada al amparo que se metió”, tiró Kuri en entrevista con XEU Deportes.

La campaña de Kuri para recuperar su equipo

En los últimos días, Fidel Kuri rompió el silencio en el que se encontraba para irse a la yugular de los altos mandos. El empresario veracruzano reveló que cuenta con material sensible que evidenciaría el amaño de juegos en la Liga MX.

“La demanda ahí va caminando. Ahorita de entrada el tiempo que dieron a nivel federal que no se va a trabajar en los juzgados. Eso no nos ayuda, pero lo más pronto posible van a tener respuesta”, señaló Kuri en declaraciones recogidas por ‘El Sol de Orizaba’.

El compromiso de Fidel Kuri es claro: devolver el futbol a Veracruz, tal como lo hizo en 2013.

“Yo estoy luchando para que el equipo regrese. Ya se citó a la Federación y todo esto ya está en la FIFA. Esto no parará y hasta que no regrese el equipo estaré bien. Mi compromiso fue ese, me cueste lo que me cueste, Veracruz debe tener equipo, sea conmigo o sin mí”, expresó Kuri Grajales.

De momento, la única esperanza de que Veracruz vuelva a contar con futbol profesional es el Atlético Veracruz, equipo que militaría en la naciente Liga de Balompié Nacional. Acerca del tema, Kuri Grajales señaló que prestaría la antigua casa de los Tiburones Rojos, el Luis de la Fuente ‘El Pirata’.

“En este momento no se puede utilizar, sigue en comodato, ya que estamos en litigio con el asunto del certificado de afiliación (…) Se puede utilizar, mientras yo diga que se utilice, está a mi resguardo, el estadio y el CAR”, apuntó el empresario y agregó. “A ver, el estadio no es mío. Yo lo tengo en comodato, pero si viene otro equipo que quiera jugar ahí, sea de la liga que sea, mientras vengan a darle espectáculo a los veracruzanos, por supuesto que sin ningún problema, pero a mí no me han buscado, pero con mucho gusto me siento con quien me tenga que sentar”, abundó Fidel Kuri.

