Tiburones Rojos no ha pagado nada de su deuda con Jefferson Murillo. A más de medio año que ingresó su controversia ante la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Jefferson Murillo, ex jugador de los Tiburones Rojos de Veracruz, continúa sin cobrar un solo peso de la deuda que mantiene el extinto club con él.

Jefferson Murillo ya es nuevo jugador de América, bienvenido al club mas grande del país. pic.twitter.com/ypeXf8211w — Unidad Escarlata (@UnidadEscarlat2) September 13, 2019

Gonzalo Zubillaga, abogado de siente futbolistas que pertenecieron a los escualos, reveló que Murillo tiene casi “año y medio sin cobrar” y detalló que es el único de los otrora integrantes del plantel que no ha percibido nada por los adeudos. Asimismo, declaró que la Asociación Mexicana de Futbol (AMFpro) no impuso alguna cláusula de penalidad por el incumplimiento de los pagos en el caso del cafetalero.

¡EXIGE LO JUSTO! Jefferson Murillo aún espera pago de adeudos por parte de Veracruz #QuedateEnCasa #UnidosDesdeCasa #TuCasaTuCancha

DETALLES 👇https://t.co/PUn0XBUEai — Tiempo Extra MX (en 🏠) (@Tiempo_ExtraMex) April 24, 2020

“Murillo no ha recibido un peso, ya va para año y medio sin cobrar y está muy enojado, pues la abogada de la AMF cometió un error: no le puso ninguna penalidad, una cláusula de incumplimiento (en caso de no cobrar su dinero en el tiempo estipulado)”, mencionó Zubillaga en entrevista con ESPN.

Tiburones Rojos no ha pagado nada de su deuda con Jefferson Murillo, es el único ex jugador que no ha recibido un solo peso

El litigante señaló a la abogada de la AMFpro que llevó el caso de las controversias de los Tiburones Rojos ante la FMF, Angélica Islas, incitó a que Jefferson Murillo condonara la mitad de la deuda que mantenía la directiva que encabezaba Fidel Kuri Grajales con él, tasada en 660 mil pesos, empero, ni con esto ha visto algún pago de los pendientes económicos.

Los jugadores del Veracruz no han cobrado y no hay respuesta de la Federación Mexicana de Futbol. 😮https://t.co/FWRYvfo1Vw — Sportscenter en español (@SportsCenter_nt) May 26, 2020

“Al jugador le hicieron firmar asesorado por la asociación; Angélica lo convence para firmar un documento donde él le perdona al Veracruz la mitad de la deuda, por lo que de 660 mil pesos que le debían, lo dejaron en 330 mil pesos, pero la abogada cometió un error y esa es la molestia del jugador, que hasta el momento no ha cobrado nada”, agregó.

El volante Jefferson Murillo nuevo jugador del @AmericadeCali su último Equipo Veracruz de México@DptesSinTapujos pic.twitter.com/qo6og62BtO — DIEGO SAVIOLA (@diegosaviola10) September 12, 2019

Jefferson Murillo jugó entre el Clausura 2017 y el Clausura 2019 con los Tiburones Rojos. Tras dejar al equipo jarocho, el colombiano regresó a su país y fichó con América de Cali.

