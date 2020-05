Tiburones Rojos habrían jugado en Liga Mx sin fianza vigente. De acuerdo a una investigación que realizó Ignacio Suárez y que publicó en el diario ‘Récord’ este jueves, la Liga Mx habría permitido que los Tiburones Rojos jugarán desde el Apertura 2018 sin una fianza que pudiera cubrir los pendientes económicos que se generaran y que no liquidara la institución que fue operada por Fidel Kuri Grajales.

La Liga Mx estipula que todos los clubes de la primera división deben presentar una “póliza de fianza o aval bancario” por la cantidad de cinco millones de dólares. Sin embargo, Suárez documentó que los Escualos entregaron este comprobante, con un valor de 90 millones 901 mil pesos, por última ocasión el 14 de junio de 2017, en la temporada 2017-2018.

Durante el Apertura 2019, una vez que estalló el escándalo de adeudos a futbolistas y jugadores de los Tiburones Rojos, algunos elementos presentaron sus controversias ante la Federación Mexicana de Futbol (FMF), con la esperanza de poder recuperar sus sueldos caídos.

Pero, el pasado 7 de enero, Víctor Garza, presidente de conciliación y resolución de controversias de la FMF, informó a Arturo Paganoni que su queja no había sido procedente, debido a que los Tiburones Rojos ya no formaban parte del futbol mexicano. Garza invitó a los futbolistas a buscar a la afianzadora Sofimex S.A., para reclamar el pago del supuesto aval de cinco millones de dólares, con el cual se saldarían los pendientes económicos que dejó el club.

Desde entonces, la FMF y la Liga Mx han señalado que la afianzadora no ha entregado el monto estipulado a la Federación y que por este motivo no se han podido pagar las controversias de los ex elementos de Veracruz. Pero hasta este momento, no se ha exhibido la prueba de que haya un convenio con dicha empresa.

Tiburones Rojos habrían jugado en Liga Mx sin fianza vigente y podría haber consecuencias legales y penales

Ignacio Suárez cuestionó a Fidel Kuri Grajales, ex propietario de esta franquicia, sobre la existencia de la fianza para la campaña 2019-2020; empero, el orizabeño se limitó a decir que esa información debería ser proporcionada, así como la documentación, por Enrique Bonilla, presidente de la Liga Mx.

“Es buena pregunta. Que te la responda Enrique Bonilla. Ándale, que te la responda o que la muestre y me dices qué te dijo. Hay muchos temas de los que hay que hablar en los juzgados”, expresó Kuri Grajales.

Por otra parte, una fuente al interior de Sofimex S.A. comentó a Ignacio Suárez que la cantidad que sería reclamada por la FMF-cinco millones de dólares- no sería motivo para retrasar el pago o entrar en una disputa con este organismo.

Aunque no confirmó la vigencia de la fianza; esta persona indicó que si todo se encuentra en regla y tras el reclamo oficial, si se encuentra procedente la queja, Sofimex S.A. depositaría la cantidad reclamada; en un periodo no mayor a 10 días hábiles a la cuenta del beneficiario, en este caso la FMF.

Asimismo, un abogado consultado por el periodista de ‘Récord’ mencionó que todos los clubes de la Liga Mx serían responsables de la omisión de haber permitido a los Tiburones Rojos de Veracruz participar en el campeonato sin un aval vigente. El litigante añadió que esto podría culminar en un “problema legal y penal”.

