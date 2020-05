Tiburones Rojos acudieron a una bruja durante el Clausura 2017. Jefferson Murillo, ex jugador de los Tiburones Rojos, reveló que en una ocasión el equipo utilizó ‘magia negra’, con la finalidad de poder sacar puntos durante el Clausura 2017. El colombiano aseguró que en una ocasión viajaron acompañados de una bruja para enfrentar a León.

“Anécdotas con el Veracruz tengo muchas, pero la que me pareció más extraña es una vez que viajamos con una bruja; nunca había visto eso, desde que llevaba jugando futbol”, declaró el actual jugador de América de Cali.

Tiburones Rojos acudieron a una bruja durante el Clausura 2017 en un partido ante León

Murillo remembró que al medio tiempo del partido correspondiente de la jornada 13 del Clausura 2017, la bruja pidió al técnico de los Tiburones Rojos, que en ese tiempo era Juan Antonio Luna, que permitiera que Agustín Vuletich, ex delantero de los jarochos, ingresara al campo, si es que quería ganar ante la Fiera.

“Recuerdo que la bruja le dijo al técnico, en el entretiempo, que tenía que entrar tal jugador, me parece que Agustín Vuletich, porque si no, no ganábamos ese partido… Todos quedamos sorprendidos y el técnico, que era Juan Antonio Luna, no lo tomó tan de buena manera, porque él ya había hecho su trabajo en la semana y que venga una señora de la nada y diga que tiene que jugar tal jugador”, agregó Jefferson.

A pesar de las recomendaciones de la extraña compañera de viaje, Veracruz cayó 4-0, por lo que Jefferson Murillo ironizó con la ayuda que recibieron de esta persona. “…“al final perdimos 4-0, con dos goles de Elías Hernández. Imagínese si hubiéramos ido sin la bruja, nos hubieran metido 20 goles”, concluyó.

