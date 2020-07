Tiburón busca a Wesley Sneijder como refuerzo bomba. El fin de semana el Club Veracruzano de Fútbol Tiburón confirmó a Franco Arizala como su primer refuerzo de cara al inicio de la Liga de Balompié Mexicano (LBM) y ahora los jarochos apuntan para contratar a una bomba que cimbraría el futbol nacional. Diego Bartolotta, dueño de la franquicia, aseguró que busca fichar a Wesley Sneijder y Djibril Cissé, ambos jugadores que se encuentran en el retiro.

“Estamos buscando a los representantes de (Wesley) Sneijder y de (Djibril) Cissé. Cissé es un jugador que todavía puede dar y lo mismo, Sneijder…Nuestras expectativas son altas y hasta ahorita lo que tenemos podría ser Cissé, si quiere regresar al futbol, y el otro sería Sneijder, que también anda buscando la posibilidad”, expresó el directivo en entrevista con ESPN.

