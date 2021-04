Thomas Tuchel niega que la UEFA favorezca al Chelsea.

Christian Pulisic reconoció las cualidades de Eden Hazard y dejó las comparativas atrás.

Thomas Tuchel negó que la UEFA favorezca al Chelsea como medida de castigo contra Real Madrid por el tema de la Superliga de Europa.

El entrenador dijo que será un partido complicado, pero no cree que el tema arbitral pese. Christian Pulisic reconoció el peso histórico de Eden Hazard en el equipo londinense y se quitó presión.

“Confío al cien por cien en el arbitraje y en la UEFA, en cada árbitro en este nivel. Necesitamos el mejor arbitraje, pero confío en que lo haga lo mejor posible. No creo que haya ventaja o desventaja de este tipo por una discusión política. No entra en mi cabeza.

“Nos merecíamos estar en esta ronda de Champions League , igual que el Madrid, aunque hubiera políticas, influencias o lo que sea. Si hay problemas en los despachos o en las políticas hay que solucionarlos ahí, no en el campo”, arrancó el entrenador alemán en conferencia de prensa.

Por su parte, Christian Pulisic también habló de la instancia, la competición y el rival en turno, el más ganador en la historia de la justa continental.

“Será una gran disputa en los dos partidos, Real Madrid tiene mucha experiencia en esta competición, Necesitamos tener mucha confianza, eso es lo más importante, ya conseguimos el poder llegar hasta acá y se trata de salir, de creer en nuestras habilidades y salir a conseguir esos dos resultados”.

Finalmente salió al paso sobre las comparativas con Eden Hazard, ídolo del Chelsea, de quien reconoció sus cualidades, pero también con quien tomó cierta distancia.

“Fue un jugador increíble en este club, por supuesto. Es alguien a quien admiro, pero no me comparo de ninguna manera o trato de ser como él, soy mi propio jugador y trato de dar lo mejor de mí para este club. Es un honor que me comparen con él y Todavía tengo un camino por recorrer”.

