Thierry Henry alerta a PSG por los riesgos del fichaje de Messi. La llegada de Lionel Messi a PSG no generó mucho entusiasmo en un excompañero del argentino. En entrevista con Amazon, Thierry Henry reveló que el arribo del rosarino al club francés podría provocar un desequilibrio en el equipo o incluso no estar a la altura de los goles que se esperan que caigan entre Neymar, Leo y Kylian Mbappé.

“El equilibrio es lo más importante. En un momento, siempre hablamos de grandes jugadores, atacando, avanzando, pero tiene que haber un equilibrio. Cuando yo jugué (en el Barcelona) la gente se olvida de recalcar que no hacíamos muchos goles. En general, los equipos que no llevan muchos goles no están lejos del título, pero es un peligro”, dijo Henry.

Pese a esto, el excompañero de Messi en Barcelona aseguró que la Pulga hará las cosas más fáciles para PSG y señaló que este equipo podría conseguir triunfos en la Ligue 1 con relativa facilidad.

“Cuando tienes jugadores sobrehumanos, se vuelve un poco más fácil ganar, pero cuando veo cómo está evolucionando el PSG… se llevan demasiados goleadores para mi gusto, para poder ir un poco más allá”, concluyó el analista de futbol de Amazon.

Lionel Messi firmó con PSG la semana pasada un contrato de dos temporadas, con una opción para una tercera, y fue presentado el sábado ante los aficionados del club en el estadio Parque de los Príncipes. Hasta el momento se desconoce cuándo podría debutar Leo con su nuevo equipo, debido a que tenía un mes sin actividades.

