Thiem molesto porque le impiden beber de una lata.

Dominic Thiem se molestó porque la organización del US Open no le permitió beber directamente de una lata de Red Bull y tuvo que vaciar el contenido tapando la marca.

Más allá de haber conseguido su pase a la siguiente ronda, Dominic Thiem tenía sus razones para molestarse. Su razón fue tratar de evitar que algo pasara por cualquier situación relacionada al dopaje.

Thiem is PISSED off because he was not allowed to drink straight from the Red Bull-can.

“Sé que no está permitida la lata de Red Bull en la cancha y que está bien, lo sé” dijo el tenista, “pero a veces me ayuda mucho, así que quise beberlo”.

Cuando el austriaco quiso tomar la bebida energética en la cancha, el juez de silla no le permitió beberlo directamente de la lata. Más allá de que estuviera permitido o no, mostró su enfado ante la situación.

“No tengo problema en beberlo en un vaso, hubo un poco de discusión pero no quiero contar los detalles ahora. Fue un poco incómodo y la próxima vez voy a optar por vaso simple y ya”. detalló el deportista.

Pero la pregunta que se le hizo en la conferencia de prensa hablaba del asunto de anti doping

“Me ofrecían salir con la lata abierta y llenarla en un vaso sin que yo la observara y eso es lo que me enojó un poco porque las reglas antidopaje son muy estrictas, así que no quiero perder la lata de mi vista”. explicó.

“En general las reglas son muy estrictos en estos días y me enojó que quisieran servirla en el vaso sin que yo lo pudiera ver”.

Thiem FINALLY got his Red Bull in a cup.

However, the USTA-guy is doing everything in his power not to show the label. Lol. pic.twitter.com/PexGXxGJmM

— Alex Theodoridis (@AlexTheodorid1s) September 3, 2020