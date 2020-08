Thiago llega como refuerzo del Chelsea.

El Chelsea sigue sumando para armarse y ahora se anunció la llegada de Thiago Silva , quien llega libre desde el Paris Saint Germain al terminarse su contrato.

El central veterano llega con 35 años cumplidos y no pudo levantar ‘la orejona’ tras la final de la Champions League y firmó por un año con una opción para otro año más con los ‘blues’.

Paris ⇢ The Pride of London! 💙@TSilva3 has arrived! #OhhThiagoSilva pic.twitter.com/ssO5ZlA4Dw

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 28, 2020