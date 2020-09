Thiago Alcántara es presentado como jugador del Liverpool.

El Liverpool hizo oficial la contratación del futbolista español Thiago Alcántara, procedente del Bayern de Múnich.

Por lo tanto el centrocampista ha firmado un contrato de larga duración con los ingleses y se convierte en el segundo fichaje de los Reds en este mercado veraniego después de la incorporación del griego Kostas Tsimikas el pasado mes de agosto.

The moment you’ve all been waiting for…#ThiagoFriday 🤩 pic.twitter.com/s2tOCvnHta

— Liverpool FC (@LFC) September 18, 2020