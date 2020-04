Texanos de Houston toman opción en contrato de Deshaun Watson. Los Texanos de Houston han realizado una gran variedad de movimientos en los últimos meses, sin embargo, no están dispuestos a perder a su mariscal de campo franquicia. De acuerdo a ESPN, la directiva del equipo decidió ejercer la opción para activar el quinto año del contrato de novato de Deshaun Watson.

Con esto, los Texanos tienen bajo su control al pasador egresado de la Universidad de Clemson hasta finales de la temporada de 2021. Pese a que cuentan con una ventana de casi dos años, se espera que Watson y los ejecutivos del club comiencen a negociar una extensión contractual que lo podrían convertir en uno de los mejores jugadores pagados de la NFL.

Watson lideró a Houston al título de la división del sur de la Conferencia Americana en 2019. Los Texanos culminaron la temporada regular con récord de 10-6. Tras vencer apretadamente a los Bills de Buffalo en la primera ronda de la postemporada, los dirigidos por Bill O’Brien colapsaron ante los Jefes de Kansas City, al desperdiciar una ventaja de 24 puntos al comienzo del partido, y fueron eliminados.

El mariscal de campo ha llevado a Houston a un par de cetros divisionales consecutivos, empero, no ha podido hacer una carrera larga en los playoffs. Tras ser seleccionado en la primera ronda del Draft de 2017, Deshaun Watson se ha convertido en la cara de la franquicia y es uno de los jugadores más explosivos de toda la Liga.

The Texans have reportedly picked up Deshaun Watson's 5th-yr option for 2021.

Watson is one of two players in NFL history with multiple seasons of 25 Pass TD and 5 Rush TD (Steve Young).

Only Watson has done it in consecutive seasons (2018 and 2019). pic.twitter.com/4Yct0v2TZv

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 28, 2020