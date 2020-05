Ter Stegen: Estoy feliz en Barcelona.

El arquero culé dialogó mano a mano con sus fanáticos a través de una red social y contestó preguntas sobre su renovación con el elenco catalán.

Marc-André Ter Stegen es uno de los jugadores más importantes del FC Barcelona, autor de una cantidad de atajadas fenomenales para salvar al equipo y uno de los jugadores que parece intransferible por el conjunto que dirige Quique Setién.

Como ya hizo en otras oportunidades, el arquero alemán mantuvo una charla con sus fanáticos mediante Instagram y respondió algunas preguntas sobre la renovación de su vínculo con el culé y su presente en el club.

Sin entrar en detalle, Ter Stegen señaló que “hemos tenido ya las primeras conversaciones pero, como ya he dicho, lo hemos aparcado. Hay cosas mucho más importantes y hemos decidido posponer el asunto”.

Además, intentó despejar las dudas sobre si puede irse del club hacia otra liga y afirmó que “Estoy muy feliz en Barcelona. La situación deportiva es buena, ‘¿qué más puedo pedir?”.

Por otra parte, recordó el momento de su debut en el Borussia Mönchengladbach a los 18 años y en un partido clave en la lucha por no descender: “Lucien Favre (su entrenador) vino y me dijo: ‘¡Hola, mañana juegas!”‘. No dormí bien esa noche”, recordó.

Hace seis años que Ter Stegen está en el equipo blaugrana, donde se volvió uno de los mejores del mundo.

Ya suma 224 partidos allí, de los cuales en 94 no le convirtieron. Tanto que puso en duda el puesto de Manuel Neuer en la selección alemana abriendo el debate y el enojo entre ambos.

Ahora, hasta el propio Bayern lo pensaba para reemplazar a su compatriota, con idas y vueltas en cuanto a su continuidad.

