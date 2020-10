Teófimo López asegura que Lomachenko no es tan bueno.

Teófimo López sigo on fire y ahora “noquea” a Lomachenko fuera del ring, pues cree que el ucraniano pone pretextos tras haber sido vencido con claridad por parte del joven campeón de 23 años.

López charló en exclusiva con TUDN y se dijo orgulloso tras recibir felicitaciones de pugilistas de la talla de Pacquiao o Mike Tyson. Lo cual lo motiva a escribir su propia historia arriba del ring.

“Siento que Lomachenko le tuvo mucho respeto a mi poder noqueador, siento que había veces que él entraba para conectar. Pero yo siempre tenía algo listo para él. No me creí la fama alrededor de Lomachenko, no es tan bueno como decían.

“Son excusas, mira cuando nosotros estábamos en ese ring peleando nunca estamos al 100 por ciento, yo tuve cosas que pasaron en mi campamento para esta pelea, me lastimé un par de veces. Pero traté de arreglarlas. La cosa es que él perdió y ahora están buscando algo para decir que peleó de otra forma. No quieren aceptarlo.

“Ahora la gente ya sabe quién es Teófimo y es solo el principio. Me siento muy orgulloso que gente como Manny Pacquiao, Mike Tyson, Terence Crawford y Daddy Yankee felicitándome me hace muy contento y yo solo quiero hacer más cosas grandes en este deporte porque me motiva”, arrancó Teófimo.

López no se conforma y mira hacia el futuro, ya espera al ganador de la pelea entre Taylor y Ramírez para buscar el campeonato unificado.

“Me siento orgulloso, como siempre. Hicimos algo muy grande en este deporte, en mi deporte, y estamos cerca de hacer cosas más grandes como pelear con el ganador de Josh Taylor y José Ramírez para convertirme en el campeón unificado indiscutido de forma consecutiva. No veo nada de especial en ellos, yo solo quiero ganar todos los títulos en 140.

“Claro, soy un boxeador que me gusta escuchar a todos los fans gritando, me gusta entretener. Pero ojalá si dios quiere en mi próxima pelea podamos tener fans, en mi casa el Madison Square Garden, contra Ramírez en 140, una pelea grande como nosotros hicimos con Lomachenko ahora, para que los fans ganen”, concluyó Teófimo López.

