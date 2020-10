Tennessee detecta un nuevo caso de COVID-19 en el equipo. Un día después de que los Titanes regresaran a sus instalaciones para entrenar, el equipo anunció un nuevo contagio de COVID-19. A través de un comunicado de presan, el conjunto de Tennessee informó que un integrante del personal arrojó un resultado positivo en la última ronda de pruebas de detección de coronavirus, por lo que fueron cerradas nuevamente sus instalaciones.

“Esta mañana nos enteramos de que un miembro del staff dio positivo. Temporalmente cerramos las instalaciones y estamos en comunicación con la liga para dar los próximos pasos”, expresó el equipo este domingo por la mañana.

After reporting two consecutive days of negative COVID-19 test results, the Tennessee Titans are back at St. Thomas Sports Park for the first time since September 29th. https://t.co/Z6ZB8LRD0F

