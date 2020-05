“Tendremos millones de espectadores en la Bundesliga”: Rummenigge. Este fin de semana, la Bundesliga se convertirá en la primera liga de Europa en reanudar su temporada, tras el parón por la pandemia de COVID-19. Este hecho no solo brindará de entretenimiento y alegría a los aficionados de Alemania, sino a todos los seguidores del futbol en el mundo.

Debido a esto, Karl-Heinz Rummenigge, presidente del Consejo Directivo de Bayern Múnich, anticipa que habrá “miles de millones” de espectadores atentos a la jornada 26 del campeonato germano.

