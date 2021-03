Tena no habla del ultimátum en Juárez.

Minimiza su partido 600 como DT porque recuerda que ‘Tuca’, Vucetich y Tomás Boy lo superan.

Luis Fernando Tena fue cuestionado sobre un posible ultimátum por parte de la directiva de FC Juárez, pero el estratega omitió por completo la pregunta y se centró en destacar que su equipo pelea hasta el final.

“Estás en lo cierto, estamos recibiendo muchos goles y es algo que tenemos que checar, hemos jugado cinco partidos de visitante pero si tenemos que corregir, ser más sólidos en el sistema defensivo, empieza desde los delanteros, cómo vamos ensuciando la salida del rival. El equipo está luchando, luchó bien, estuvimos cerca del 3-3 pero nos vamos con las manos vacías”, explicó Tena.

El entrenador mexicano llegó a 600 juegos en dicho cargo pero no otorgó mucho peso al dato ya que otros estrategas lo superan.

“Tienen más partidos que yo el ‘Tuca’, Vucetich, Tomás Boy también, pero me da gusto llegar a los 600 partidos,. Han sido muchos años, una bendición trabajar en algo que me gusta, me apasiona, contento de llegar a los 600 partidos, a veces unas derrotas muy dolorosas. Pero bien, gracias a Dios la bendición de dedicarse a la verdadera vocación, es muy bonito en la vida”, sentenció Luis Fernando.

Si bien Juárez no ha tenido una buena campaña, el estratega considera que su equipo podría llevar más puntos. Además no relaciona la derrota por el terrible error de Enrique Palos que derivó en un autogol y marcó la diferencia al final en el resultado .

“Estamos rezagados, si pensábamos ir con más puntaje, es difícil decir cuántos mereceríamos pero si quisiéramos estar más arriba”.

“No es dosificar, es un plan de juego que no nos funcionó y no podemos echar la culpa al accidente. El equipo tiene que sobreponerse a todas las cosas, el segundo tiempo nos costó mucho”, finalizó el ‘Flaco’.

