Temporada de la NFL podría estar en riesgo por coronavirus. Pese a que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la temporada de la NFL comenzará a tiempo, un doctor de la Liga no está tan seguro de ese escenario. Allen Sills, neurocirujano, mencionó que la pandemia de coronavirus podría afectar las actividades de este deporte.

“No estamos haciendo esto en forma aislada. Creo que la NFL está en igualdad de circunstancias que el resto de la sociedad. La esperanza es que pronto habrá pruebas masivas, lo que será esencial para reanudar las actividades. Hay que seguir la ciencia”, declaró el médico en entrevista.

Además, Sills señaló que no se puede saber lo que ocurrirá a futuro por la pandemia, sin embargo, comentó que lo importante es hacer caso a las recomendaciones médicas y estar al tanto de las actualizaciones acerca de las afectaciones de este virus.

“Como en todo, tenemos que hacer caso a los mejores consejos. Es difícil saber qué ocurrirá en uno, tres o seis meses. Nadie sabe. Tenemos que hacer lo que sea mejor, no sólo para los jugadores, sino para la liga, el personal de los equipos y los aficionados. Eso es lo que ocurre. Todos nuestros ejecutivos de la liga han estado en contacto conmigo. Todas las reuniones inician con una actualización de la situación médica”, agregó.

Allen Sills, quien ha trabajado en la NFL desde 2017, expresó que una vez que se tenga un control de la enfermedad, y un mejor entendimiento de la misma, esto podría llevar a que no se ponga a una persona en cuarentena al momento de contraer coronavirus. En este escenario, el doctor considera que se podrían reanudar los deportes.

This quote from NFL's chief medical officer, Dr. Allen Sills, is pretty telling of the future for all pro sports (via NFL) pic.twitter.com/GDUSpvMXMH

