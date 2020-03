Teddy Bridgewater acuerda con Panteras de Carolina. Las Panteras de Carolina decidieron poner fin a la era de Cam Newton y acordaron con el que será su próximo mariscal de campo. De acuerdo a múltiples reportes de la prensa estadunidense, Carolina hará oficial el día de mañana la firma de Teddy Bridgewater para que se convierta en el dueño de esta posición.

Bridgewater acordó un contrato de tres años y que le pagará en promedio 20 millones de dólares anuales. Hasta el momento, ni el jugador ni las Panteras ha confirmado el trato. Momentos posteriores a la filtración de esta noticia, Carolina emitió un comunicado de prensa en el que anunciaban que habían otorgado permiso a Cam Newton para concretar un cambio.

Teddy Bridgewater jugó las últimas dos temporadas con los Santos de Nueva Orleans, en donde fungió como suplente de Drew Brees. El pasador se recuperó de una grave lesión de rodilla que sufrió en 2016 durante un entrenamiento con los Vikingos de Minnesota y que lo marginó por 19 meses de los emparrillados.

Tras ser dado de alta, Minnesota no ejerció una opción para mantener al mariscal de campo y se convirtió en agente libre en 2018. Bridgewater fue firmado por los Jets de Nueva York y unas semanas más tarde fue traspasado a Nueva Orleans, en donde tuvo su primer partido de arranque en casi tres años.

En 2019 acordó regresar a los Santos por un años más y gracias a una lesión de pulgar de Brees fue titular en cinco juegos. Teddy ganó todo sus compromiso y mantuvo en la pelea a Nueva Orleans durante la ausencia de Brees. En la semana 9, Bridgewater regresó a la suplencia pero debido a sus actuaciones se convirtió en una de los activos más preciados de esta agencia libre.

