Técnico mexicano Benjamín Mora es campeón en Malasia.

El entrenador mexicano Benjamín Mora se proclamó campeón con el Johor Darul Takzim FC tras golear 4-1 al Sabah en la Superliga Profesional de Futbol de Malasia y compartió su felicidad en redes sociales.

Mora es toda una figura en el país asiático con dos títulos de liga, el club tiene siete en tota, y después del parón del futbol por la pandemia del coronavirus y las estrictas restricciones, se logró sobreponer y regresó con un campeonato más.

“El trofeo tan anhelado por todos, el reconocimiento al trabajo y al esfuerzo, el premio a la nobleza de los recursos que se nos brindan, no puedo estar más satisfecho y más contento con el resultado”, escribió en Twitter.

2020 Malaysia Super League CHAMP7ONS! 🔴🔵

Watch our celebrations on Facebook Live & RTM in a few minutes.

Full Time

JDT [4-1] SABAH

(Diogo Luís Santo 38' / Safawi Rasid 56', 81' / Leandro Sebastián Velázquez 84')

(Dennis Buschening 74')

More photos at https://t.co/KlUJGKOeX4 pic.twitter.com/uBqbdWnIax

— JOHORSouthernTigers (@OfficialJohor) October 2, 2020