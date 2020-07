Técnico del Wolves quiere que Raúl Jiménez se quede.

Las declaraciones del conductor del Wolves, Nuno, sobre la actualidad del artillero mexicano, quien podría cambiar de club en el mercado de pases.

El técnico portugués recalcó su confianza en el atacante tras ser preguntado por las declaraciones de Gerardo Martino, entrenador de la selección mexicana, quien sugirió que Jiménez debería marcharse al Manchester United en el futuro.

“No es el momento de pensar en algo así”, apuntó Nuno. “Estoy seguro de que Raúl está concentrado al 100 % en lo que tiene que hacer en el Wolves, añadió.

“Hay cosas que no se pueden controlar y a las que tienes que decidir si prestar atención o no. Admiro al Tata, es un gran entrenador, pero sinceramente no es algo que nos distraiga”, señaló el luso.

Técnico del Wolves quiere que Raúl Jiménez se quede.

Jiménez, de 29 años, ha marcado 24 tantos esta temporada con el Wolves y se ha convertido en el mexicano con más goles (15) en una misma temporada de la Premier League.

Síguenos Twitter @ElDictamen en