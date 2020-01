Técnico de Real Betis habla sobre Guido Rodríguez. Francesc Ferrer, entrenador de Real Betis, habló sobre las características del mediocampista de América, Guido Rodríguez. Desde hace meses, los españoles han sondeado al argentino para incorporarlo a su club.

Rubí aseguró que Betis no cuenta con un futbolista con las aptitudes del argentino. Además, mostró su satisfacción en caso de que el conjunto andaluz concrete la incorporación del sudamericano. “Mejoraría al equipo al ser un mediocampista defensivo puro y duro, aunque el equipo ha sabido suplir esa carencia con los jugadores que tenemos”, señaló en conferencia de prensa.

🧗‍♂️📈🙌 ¡Es un mes muy importante para nuestro objetivo!#AlavésRealBetis pic.twitter.com/MzTIqcLtTJ — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) January 3, 2020

Técnico de Real Betis habla sobre Guido Rodríguez y sueña con su contratación

Durante su comparecencia con los medios, el estratega de Real Betis no quiso soltar algunos de los nombres que podrían llegar al equipo y prefirió enfocarse en los jugadores con los que cuenta al momento. “Prefiero centrarme en los que tenemos, de nombres de fuera ya me he equivocado en algún momento y prefiero no hablar”, expresó.

Aquí no se libra del 'pasillito' por su cumpleaños ni el míster 👐💥🙈 Suponemos que por eso las collejas no han sido tan contundentes como en otras ocasiones… 🙄 pic.twitter.com/OloVfWNmka — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) January 3, 2020

Las negociaciones entre sevillanos y la directiva Azulcrema han comenzado, sin embargo, los españoles no están dispuestos a pagar los 15 millones de dólares que solicitan las Águilas por el pase de Rodríguez.

La oferta más reciente de los Béticos fue de aproximadamente siete millones de dólares, la cual no es del agrado del conjunto de Coapa. En caso de que América no logre vender al argentino en este mercado de fichajes, el volante de contención podría abandonar al club en junio completamente gratis.

Las grandes actuaciones de Rodríguez le han ganado los reflectores del balompié mexicano. El mediocampista ha sido llamado en múltiples ocasiones a la selección de Argentina e incluso participó en la anterior Copa América.

Síguenos en Facebook ED deportes