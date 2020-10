Tecatito Corona: Hago mi trabajo e intento disfrutar.

Jesús Manuel Corona, ‘Tecatito’, se desmarcó acerca de autonombrase como figura de la Selección Mexicana, dejó esa tarea a la afición, pero sí asumió el rol de líder en ella, contó en entrevista exclusiva con Gibrán Araige, de TUDN.

“Yo creo que la afición lo determina a su punto de vista (si es o no la figura del Tricolor), creo que eso no nos debe importar a cada uno de nosotros, la idea es hacer tu trabajo dentro de la cancha”.

“No me veo así, hago mi trabajo e intento disfrutar dentro de la cancha, más que nada mi objetivo es disfrutar, siento que cuando he disfrutado he dado más resultados”, se autoconfesó ‘Tecatito’ Corona.

Sin embargo, no niega que su experiencia pueda aportar a los más jóvenes y generar así aspectos positivos en beneficio del grupo, en lo que forma parte del proceso de un líder.

“Creo que (debo) seguir buscando nuestros objetivos, seguir haciéndonos de un nombre de experiencia en el campo, que podamos transmitirle a los más jóvenes, en su momento, las cosas que hemos vivido, esas experiencias, cosas positivas que hemos logrado”.

Luego de vencer a Holanda en Ámsterdam , el siguiente rival del Tricolor es Argelia en La Haya el próximo 13 de octubre. Ante el cual dijo lo que se espera conseguir de este compromiso y el beneficio que obtiene el combinado nacional con juegos fuera del país. Y de la zona de la Concacaf.

“El equipo está muy comprometido (de cara al juego ante Argelia) y eso es lo que tienen que esperar de nosotros. Dar todo en la cancha, seguir disfrutando los juegos, no deja de ser un juego de futbol, eso es lo que tenemos que dar, todo.

Además “muchos lo hemos dicho, yo lo he dicho, que venir a jugar con estos rivales, a todo el grupo nos va a hacer bien. Está perfectísimo que vayamos a jugar con más equipos europeos”.

¿Dónde se ve el Tecatito de aquí a 2022?, fue la pregunta final de la entrevista de Gibrán Araige para TUDN, a lo que el volante mexicano respondió sin titubeos.

Tecatito Corona: Hago mi trabajo e intento disfrutar.

Finalmente “sea donde esté, en el mismo nivel o mejor, siempre dando lo mejor y con una sonrisa en la cara, eso espero”, remató.

Síguenos en Twitter @ElDictamen