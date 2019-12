“Te voy a quitar lo dientón y lo feo”: Julio César Chávez. El campeón mexicano retó a una pelea de exhibición a Jorge ‘Travieso’ Arce.

Este 2019 se enfrentaron con la intención de apoyar al hijo de José Luis Castillo, pero más allá de la benéfica acción el ring se prendió con un buen combate, el cual fue ganado por “El César del Boxeo”.

Feliz navidad pic.twitter.com/TFmF9nlQKp — Julio César Chávez (@Jcchavez115) December 25, 2019

Chávez se quedó prendido en los rounds finales y pidió un segundo combate de exhibición en sus redes sociales, muy a su estilo.

“Te voy a quitar lo dientón y lo feo”: Julio César Chávez

“Pinche dientón ‘Travieso’, dicen que te dejaste en la pelea en Tijuana, preparate bien cabrón, que te voy a poner una chinga. Te voy a quitar lo dientón y lo feo. Sigue pisteando cabrón, aprte de la chinga te voy a llevar a la clínica”.

Recientemente Julio César Chávez estuvo en Phoenix, donde apoyó a su hijo en el combate que perdió ante Daniel Jacobs, mientras que Jorge Arce respondió ante el mensaje.

“Así como ando ahorita bien crudo me alcanza para pegarte una chinga viejito, la neta fuiste el más grande, mi máximo ídolo de morro, pero el tiempo no perdona, ahora si voy sin compasión, después no digas que se me paso la mano”.

Así como ando ahorita bien crudo 🤮🤢🤒 me alcanza para pegarte una chinga viejito, La neta Fuiste el más Grande, mi máximo ídolo de morro, pero el tiempo no perdona, ahora si voy sin Compasión 😳 después no digas que se me paso la Mano 🥊🥊 — Jorge Arce (@TraviesoArce) December 25, 2019

Síguenos en Facebook ED deportes