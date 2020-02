Taysom Hill buscará ser mariscal de campo titular en 2020. El polifacético jugador Taysom Hill aseguró que se ve a sí mismo como un mariscal de campo franquicia, sin embargo, no aseguró que siga con los Santos de Nueva Orleans, equipo en el que ha participado por los últimos tres años en la NFL.

Taysom Hill on future: "I want to play quarterback in this league, and if New Orleans don't view me that way, well then I have to leave."https://t.co/9e8pdRTL7b pic.twitter.com/9cXeLHwcjU

