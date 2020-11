Tatiana hermana de Marcelo Flores convocada por Inglaterra.

La menor de los hermanos Flores fue capitana y anotó en el amistoso de la selección Sub-16.

La selección de Inglaterra sigue de cerca a Tatiana, Silvana y Marcelo Flores, quienes a pesar de acudir constantemente con la Selección Mexicana , todavía tienen posibilidad de cambiar de representativo hasta que estén en uno a nivel mayor.

Esta semana Tatiana, la mejor de los hermanos Flores, fue llamada por la selección inglesa Sub-16 debido a que su equipo, Chelsea. No le permitió viajar a México para incorporarse a la Sub 17 de Maribel Domínguez.

Tatiana fue capitana y anotó un gol portando el número 11.

Marcelo, Silvana y Tatiana nacieron en Canadá por lo que también pueden ser llamados por esta selección además de la inglesa por sus raíces.

Silvana ya fue subcampeona del mundo Sub-17 con el Tri de Mónica Vergara y emigró al Chelsea junto a Tatiana este verano provenientes de Arsenal. Marcelo permaneció con los Gunners y firmó un contrato por cinco años el mes pasado.

Tatiana todavía puede ser convocada por el Tri Sub-17 de cara al Campeonato de Concacaf donde buscarán un boleto al Mundial en India. El torneo iba a realizarse en marzo y abril de 2020. Pero fue pospuesto por la pandemia y espera nueva fecha.

El padre de los futbolistas, Rubén Flores, asegura que ha educado a sus hijos de la responsabilidad que tendrán al elegir un país, pero también reconoce la labor que debe haber en la Federación Mexicana de Futbol para convencerlos.

