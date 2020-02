Tata Martino despierta de su sueño olímpico a Carlos Vela. Gerardo ‘Tata’ Martino, técnico de la Selección Mexicana, despertó de su sueño olímpico a Carlos Vela. El estratega del ‘Tri’ consideró que no es correcta la actitud del ‘Bombardeo’ tras su negativa a jugar con el combinado mayor.

“Se está para la Selección o no se está para la Selección, no estoy para la Olímpica, pero la Sub20 no, para la Mayor sí. Si se está para la Selección obviamente tiene posibilidades de estar en eliminatorias, en Final Four, Juegos Olímpicos, pero no me parece bien que este para una sí y para otra no”, expresó Martino.

HOY @MarcaClaro DESDE EL CAR CON EL TATA MARTINO pic.twitter.com/51wROlr3Eq — Antonio Moreno (@tonomoreno_) February 28, 2020

En la misma línea, ‘Tata’ Martino dejó claro que tiene la puerta abierta para Vela. Sentenció que es el propio jugador quien debe decidirse y cambiar su postura de los últimos años.

“Depende exclusivamente de él. Tengo mucho respeto por él, me parece un tipo muy frontal, muy sincero. Ya no hablamos más, por lo menos no de esta situación porque depende de él. Tampoco es cuando yo decida voy y cuando yo decida no voy. Él decidió en un momento no estar, hay una sola posibilidad (de que regrese), pero no vamos a estar toda la vida yendo y viniendo, yendo y viniendo. Hoy depende exclusivamente de él y de que modifique su postura que me planteó el año pasado. En la actualidad, él es uno de los mejores”, mencionó Martino en charla con Marca Claro.

❗️La CANCIÓN del #MarcaClaroMVS al ‘Tata’ Martino “Contigo me veo en la FINAL, solo NO te pongas a ROTAR, usa los CONTACTOS en el Barca y que se lleven a Raúl JIMÉNEZ”#MarcaClaroMVS

📻102.5 FM ⁰📺336 Dish⁰📱 https://t.co/hR2c0FjRUi pic.twitter.com/KJXlE32djV — MARCA Claro (@MarcaClaro) February 28, 2020

Por otro lado, Martino habló sobre los sancionados de Chivas, Uriel Antuna y Cristian Calderón. Los jugadores rojiblancos fueron castigados por el Rebaño Sagrado por sus escándalos fuera del terreno de juego.

“Estos errores a veces se terminan pagando caro porque este fin de semana no va a jugar. Es preocupante en algún punto que le pase, yo entiendo que tanto a él como a Calderón también, es lógico que le pueda pasar y lo más importante es que aprendan de estos errores, pero son errores que, de alguna manera, desde mi punto de vista, están permitidos porque ellos desconocen lo que es jugar en equipos grandes y eso también es un aprendizaje”, comentó.

Más claro que el agua… @11carlosV hablo con Tata Martino y no juega Copa Oro, y en lo inmediato no juega más con El Tri. ¿Me pregunto porque Tata Martino (y Federación) dan tanta transparencia en el caso Tecatito Corona pero no con Vela? pic.twitter.com/qy9KtJqKj2 — herculez gomez (@herculezg) May 16, 2019

