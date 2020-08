Tarjeta de beisbol de Mike Trout se vende en histórica cifra. Desde su debut en las Grandes Ligas, Mike Trout no se ha cansado de batear y esto lo ha colocado como el mejor pelotero de la MLB. Sin embargo, el sábado rompió una marca que no es posible realizar en los diamantes de juegos. Durante una subasta, una tarjeta del jardinero central de los Angelinos de Anaheim fue vendida en una histórica cifra.

2009 Bowman Chrome Mike Trout Superfractor Sells for $3.84 Million, Most Ever for Baseball Card https://t.co/F4at4eCYrt pic.twitter.com/KJ2MrRk9r7

El sábado por la noche, una tarjeta de novato de beisbol, producida por la empresa Bowman Chrome Draft Prospects Superfractor 2009, se vendió por 3 millones 936 mil dólares, la mayor cantidad de la historia para un producto coleccionable de esta línea. El anterior récord se había impuesto en 2016, cuando Goldin Auctions subastó en línea una tarjetita (T-206) de 1909 del histórico pelotero Honus Wagner por 3 millones 120 mil dólares.

BREAKING: This Mike Trout Superfractor card has just been sold for $3.84 MILLION in the @GoldinAuctions sale, breaking the record of the Honus Wagner ($3.1M) for the highest price of a card ever sold.

Consignor @itsvegasdave paid a reported $400K for the card two years ago. pic.twitter.com/RtFkq5rb7s

— Darren Rovell (@darrenrovell) August 23, 2020