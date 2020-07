Talavera es oficialmente nuevo portero de Pumas.

Alfredo Talavera se ha convertido en el nuevo portero de los Pumas de la UNAM tras llegar procedente de Toluca. En el acuerdo entre ambos conjuntos, también se suma a los auriazules el juvenil Ramón Pasquel.

Recordemos que Talavera ya es un futbolista veterano con 37 años y no tiene muchos torneos por delante en su trayectoria. Eso puede ser motivo de porqué los felinos también adquieren a un prospecto de la cantera mexiquense.

El portero de la Selección Mexicana tiene mucha experiencia bajo los tres palos lueeo de haber formado parte de las Copas del Mundo en Brasil 2014 y Rusia 2018. Además, fue campeón de la Copa Oro Concaacaf en 2011, entre lo más destacado de su paso por el Tri.

Estará vistiendo su cuarta camiseta de clubes mexicanos, pues debutó con Chivas donde logró el título del Apertura 2006 como suplente. Pasó por los Tigres y fue en Toluca donde se consolidó alcanzando el campeonato del Bicentenario 2010.

De esta manera, los Pumas de la UNAM se refuerzan con dos elementos en una posición que ha sido criticada por múltiples errores del “Pollo” Saldívar y ahora pretenden apuntalar desde la zona de defensa para el Apertura 2020.

Alfredo Saldívar publicó en su cuenta personal de Instagram un emotivo mensaje de agradecimiento tras finalizar su ciclo con los Pumas de la UNAM, institución a la que llegó desde que tenía 11 años.

“Para todos ellos y solo a ellos quiero agradecer de todo corazón y con la mayor sinceridad posible el haber formado parte de 20 años en la institución”.

“Valen la pena el pensar y escribir mi agradecimiento y mis mejores deseos para ustedes y para la gente que quiere al club”.

“Que hace que el club funcione y que desea que le vaya bien cada segundo que pasa, no importa como ni con quien, no importa el camino. Y no importa el sufrir o el gozar así se vive, así es la vida y así se quiere a un Club”.

