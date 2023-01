Tachi Rojas está listo para su próxima pelea.

Buscará su octava victoria como profesional. La pelea será el próximo 27 de enero en peso pluma contra Odin Juárez.

A una semana de su proxima pelea, el boxeador veracruzano Jonathan “Tachi” Rojas Jardines se declaró listo para su pelea número 11 de forma profesional, ante el peleador Odín Juárez, el próximo 27 de enero en el Showcenter Monterrey.

El más joven del Team Gusano Rojas, buscará su octava victoria como pugilista profesional, y en el inicio del 2023, empezar con el pie derecho.

El combate será la pelea co-estelar, será en peso pluma y pactado a 8 rounds, la transmisión del combate será en Knock Out de ESPN Deportes.

Rojas Jardines, se ha preparado muy fuerte con su entrenador Fortino Rojas y su Tío el gran campeón Tomás “Gusano” Rojas, “Tachi” sabe que este duelo será difícil, ya que cada combate es distinto por la técnica del boxeador pero va enfocado a buscar su primera victoria.

Tachi Rojas lleva 10 peleas en su carrera, 7 ganadas, 4 por la via del KO’S, 2 pérdidas y 1 empate, por su parte Odin Juárez Báez lleva 16 peleas, 13 ganadas, 4 por la via del KO’S, 1 derrota y 2 empates, será in duelo de poder a poder, ya que los dos son pugilistas muy fuertes.

El Team Gusano Rojas, viajará esta semana para Nuevo León para enfrentar la primera pelea del joven veracruzano, que va en busca de su primera victoria del año.

