Tachan de ‘sinvergüenza’ a los Tiburones Rojos que fueron aplastados por Pachuca. A casi un año de la brutal paliza de 9-2 que le propinó Pachuca a los Tiburones Rojos, Cirilo Saucedo recordó el suceso. El ex portero de Veracruz tachó de ‘sinvergüenza’ a los jugadores que clamaron misericordia de los Tuzos.

Tras la paliza, Saucedo explotó contra los jugadores escualos que fueron claramente exhibidos.

“Con todo respeto a los jugadores de Veracruz! Si no quieren seguir jugando que nos dejen a algunos que daríamos mucho por volver a jugar 1 partido profesional”, tuiteó tras el partido Saucedo quien defendió a los Tiburones Rojos en el Apertura 2006.

Casi un año después, Saucedo recordó la escandalosa derrota. El cancerbero se mantuvo en su misma postura y reventó a los jugadores.

“Estaba jugando Veracruz contra Pachuca, en Pachuca, y un amigo mío estaba narrando en la cancha. Entonces, él escucha que un jugador de Veracruz le dice a uno de Pachuca: ‘Hey, ya dennos chance, no sean así, no manchen, no nos ven cómo estamos?”, compartió Saucedo en entrevista con ESPN Digital.