Tachan de rebelde a Nery Castillo: “Lo eché del equipo dos veces”. Nery Castillo vivió un auténtico calvario en su aventura por Ucrania. Tras brillar con luz propia en la Copa América 2007, el mexicano ‘fue obligado’ a dejar Olympiacos para emigrar al Shakhtar Donetsk.

Con el conjunto de los ‘Topos’, coincidió con el técnico rumano Mircea Lucescu. El experimentado timonel acusó a Nery castillo de rebelde y aseguró que lo echó en par de ocasiones del equipo.

En 2007, Nery fue orillado por la propia directiva del Olympiacos a aceptar la oferta de 20 millones de euros del Shakhtar. Cifra que para Mircea fue una auténtica locura.

“Fue un gran error pagar los 20 millones, tuve objeciones”, expuso el timonel quien estuvo al mando de los ‘Mineros’ entre 2004 y 2016.

Lucescu, en declaraciones con la prensa griega, explicó que la actitud rebelde de Castillo lo obligó a echarlo del equipo.

Debido a esto, el timonel del Shakhtar no tuvo problemas en cederlo al Manchester City del sueco Sven-Goran Erickson.

En Ucrania, Nery Castillo vivió un auténtico calvario dentro y fuera de la cancha. Jugó apenas ocho partidos y marcó un tanto. Además, perdió a sus padres y la dirigencia del Shakhtar le impidió acudir a despedirse de ellos a Uruguay.

“Llamo al entrenador y le digo: ‘Mi madre se está muriendo, déjame quedarme un poco más en Uruguay’. Él se negó. Mi padre me dice ‘vete, nada cambia, está en coma’. Voy a Grecia a empacar mis cosas y desde allí voy a Ucrania. Abrumado por los muchos viajes, voy a entrenar, suena el teléfono y mi padre me dice que ‘murió’ (su mamá)”.

“Voy con el entrenador y le pido permiso para ir a Uruguay para el funeral. Él no me dejó. Estas son cosas que la gente no sabe. No vi morir a mi madre, ni siquiera fui al funeral. Cómo jugar en este equipo que desde el principio no quería estar allí. Mi padre murió al mismo tiempo”, lamentó Nery Castillo, quien vive en Grecia en la actualidad.