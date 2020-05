¿Sustituto o competencia de Jiménez? Higuaín interesa al Wolverhampton.En los últimos meses a Raúl Jiménez le han salido varias novias que podrían dejar al Wolverhampton sin los goles del azteca. Es por ello, que la directiva de los Wolves tendría un plan en caso de la partida del ‘Lobo de Tepeji’.

De acuerdo con el medio inglés, ‘El Express’, Gonzalo Higuaín estarían en el radar del Wolverhampton. El argentino podría convertirse en nuevo compañero de Raúl en el ataque de los ‘Lobos’.

El medio citado anteriormente señala que los ‘Wolves’ deberán ganarle la pulseada al Newcastle, equipo que recientemente tuvo un fuerte impulso económico y busca armar un auténtico trabuco.

En caso de firmar con los ‘Wolves’ o las ‘Urracas’, Higuaín regresaría a la Premier League donde ya militó con el Chelsea. Con los ‘blues’ no le fue tan bien al argentino: anotó cinco tantos en 18 apariciones dejando un amargo sabor de boca entre los aficionados del conjunto londinense.

Otra de las propuestas que tendría sobre la mesa el ‘Pipita’ sería regresar a la que alguna vez fue su casa: River Plate. En Argentina especulan con un supuesto interés del propio Higuaín por regresar al conjunto ‘Millonario’.

“River es un club que me dio todo, desde la posibilidad de crecer hasta mostrarme y que me compre el Real Madrid, pero ahora no sé qué va a pasar y estoy con la cabeza acá (Juventus)”, sostuvo Higuaín hace unos días en diálogo con TyC Sports.

“El equipo de Gallardo es muy contagioso, demuestra jerarquía, contundencia, todo… La verdad que vos ves y los 9 tienen muchas situaciones, y claramente uno que jugó en River, ve a ese equipo, se imagina ahí y dice: ‘qué lindo’. Gallardo está en los ojos de todos y bien ganado lo tiene”, abundó el delantero.