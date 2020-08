Suspenden jornada en la NBA por protesta social de los Bucks. Debido a la negativa de los Bucks de Milwaukee de disputar el quinto juego de la serie de la primera ronda de los playoffs ante el Magic de Orlando, la NBA anunció que todos los partidos de este miércoles quedaron suspendidos y serán reprogramados en una nueva fecha.

“La NBA y la Asociación de Jugadores de la NBA anunciaron hoy que a la luz de la decisión de Milwaukee Bucks de no salir a jugar hoy el 5° partido contra Orlando Magic, los tres partidos de hoy – Bucks vs. Magic, Houston Rockets vs. Oklahoma City Thunder y Los Angeles Lakers vs. Portland Trail Blazers – han sido pospuestos. Los 5° partidos de cada serie serán reprogramados”, informó la liga en un comunicado de prensa.

La histórica decisión de los jugadores de los Bucks llega después de tres días de intensas y violentas manifestaciones en la ciudad de Kenosha, que está a tan solo 40 millas al norte de Milwaukee, tras el ataque a disparos de un grupo de policías en contra de Jacob Blake, un hombre afroamericano y padre de tres niños.

“Apoyamos completamente a nuestros jugadores y la decisión que tomaron. Aunque no la conocíamos de antemano, nosotros habríamos coincidido con ellos. La única forma de lograr un cambio es prender una luz sobre las injusticias raciales que están ocurriendo frente a nosotros. Nuestros jugadores lo hicieron y continuaremos estando parados junto a ellos y demandando responsabilidad y cambio”, expresaron los dueños de los Bucks tras conocer la decisión de los jugadores.

Los jugadores de Orlando salieron a realizar sus habituales calentamientos, minutos previos al comienzo del duelo, sin embargo, la mitad de la duela que corresponde a Milwaukee permaneció vacía. Cerca de las 16:00 horas (horario del este), los árbitros del encuentro abandonaron la duela, al igual que los integrantes del Magic, tras conocerse que los Bucks no jugarían en protesta a la violencia policíaca que sufrió Blake.

We’ve only ever seen NBA players boycott a game ONCE. It was an exhibition game in 1961 and Bill Russell with a handful of other Celtics sat out in protest of racial injustice.. the fact we are still doing this 50 years later for the SAME THING should be incredibly telling.

— Elle Duncan (@elleduncanESPN) August 26, 2020