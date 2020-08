Suspenden el juego entre Goiás y Sao Paulo por brote de COVID-19. La primera jornada del Brasileirao se vio empañada por el rebrote de COVID-19 entre los equipos. A escasos minutos del silbatazo inicial, el duelo entre Goiás y Sao Paulo fue suspendido por los múltiples contagios que presentaba el cuadro local.

Goiás, rival de River Plate en la Copa Libertadores, fue informado a primera hora de la mañana de este domingo que 10 de sus 23 jugadores convocados dieron positivo a la prueba de coronavirus. El cuadro carioca solicitó al Supremo Tribunal de Justicia Deportiva (STJD) la suspensión del cotejo que debía disputarse en el estadio Serrinha, de Goiania.

La confirmación de la suspensión llegó instantes previos al silbatazo inicial. Los dos equipos ya habían anunciado su once inicial y estaban a escasos minutos de disputar el encuentro. De acuerdo a los medios brasileños, ocho de los 10 infectados iban a ser titulares en el cuadro de Goiás.

Previo a la confirmación oficial de la suspensión del partido, ambos cuadros cumplieron con los protocolos e incluso realizaron el calentamiento previo. Posteriormente, solo el conjunto visitante salto al campo con su once inicial para iniciar el duelo. El local optó por quedarse en el vestuario.

“La explicación es muy simple. Diez de los 23 jugadores dieron positivo. Lamentablemente fuimos comunicados de estos resultados positivos apenas hoy. Todos los jugadores que dieron positivo estaban concentrados. Ante este hecho, preferimos actuar con coherencia, pidiendo para que el partido fuera aplazado”, afirmó el presidente del Goiás, Marcelo Almeida.

Tras la cancelación del encuentro, Sao Paulo colgó un comunicado donde aplaude la decisión de postergar el partido.

“El club manifiesta su apoyo e informa que está de acuerdo con la decisión de suspensión del partido de este domingo, en Goiania. No hay nada más importante, en este momento, que preservar la salud y reflejar a la sociedad la importancia de los cuidados”, escribió Sao Paulo en Twitter.

O São Paulo manifesta apoio e informa que está de acordo com a decisão de adiamento do jogo deste domingo, em Goiânia. Não há nada mais importante, neste momento, do que preservar a saúde e refletir à sociedade a importância dos cuidados.

— São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 9, 2020