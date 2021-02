Susana Hernández con marcas para Panamericanos Junior.

La nadadora veracruzana Susana Hernández Barradas, tiene las marcas requeridas para los Juegos Panamericanos Junior 2021 que se efectuarán en Cali, Colombia. Solo está a la espera que la Federación Mexicana de Natación valide esos registros para que pueda participar en las pruebas de 50 y 100 metros libres.

La actual campeona nacional de Primera Fuerza, Susana Hernández Barradas. Reveló que al tener las marcas A requeridas, le entusiasma para seguir entrenando fuerte y así buscar el sueño de ser la primera nadadora veracruzana en obtener una medalla en esta justa continental juvenil.

Los Juegos Panamericanos Junior 2021 se efectuarán del 9 al 19 de septiembre en Cali, Colombia. Con la participación de 3 mil 500 deportistas de 41 países afiliados a Panam Sports. El evento es para atletas de 14 a 22 años de edad.

El cubano José Luis Artiles de León es el entrenador de Susana Hernández Barradas, fue quien reveló que las marcas ya las dio la nadadora veracruzana en la pasada Copa UANA efectuada en Perú.

“Leí los artículos de la FINA, nos piden una marca A para participar, nosotros en Perú en la Copa UANA ella dio las dos Marcas A. 26.40 tantos en 50 libres e hicimos 26.27 segundos y era 57.40 segundos en los 100 metros libres e hicimos 57.06 segundos y ya tenemos las dos marcas, solo esperamos que nos la respete la Federación si no, pues buscaríamos los registros en el evento que ellos digan”.

Agregó “Queremos la meta ambiciosa de conseguir medalla en estos Juegos en donde participan Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina, entre otros. Sería la primera medallista veracruzana en esta competencia”.

Por su parte, la nadadora Susana Hernández Barradas comentó “estamos esperando a que nos confirmen las marcas. Pero si no se puede no pasa nada, nos preparamos mejor, lo repetimos y hasta lo mejoramos. Estoy concentrada para este evento, es lo que está en mi mente y para eso estoy entrenando, esforzándome al máximo”.

La integrante del club Pirañas Tri Racing, expresó “en estos momentos hago más físico, me estoy recuperando. Acabo de regresar al gimnasio hacer pesas, barras, todo lo que un nadador necesita para poder sacar la fuerza en el agua y vamos por buen camino”.

Agregó “sí nos afecta estar parados, porque para eso estamos para competir. En lo personal me gustaría recuperar el 100% de lo que he perdido en esta pandemia y me va hacer bien recuperarme. Que las competencias lleguen y estar preparada”.

Finalmente sobre la posibilidad de subirse al podio en los Juegos Panamericanos Junior 2021. Hernández Barradas comentó “sí quiero ser medallista y si uno quiere lo puedo obtener” .

